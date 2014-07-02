噴頭接頭

用於保護Kärcher強力噴頭並將其連接到噴桿（M 18 x 1.5 IG）。

用於保護Kärcher強力噴頭並將其連接到噴桿（M 18 x 1.5 IG）。

技術說明

技術數據

螺紋 M18 x 1,5
連接螺紋 M22 x 1,5