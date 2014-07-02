噴頭套件1,000-1,200 公升 / 小時

對於HD / HDS 1000-1200 公升 / 小時。 包括噴頭插件+ HP強力噴頭+接頭

技術說明

技術數據

連接螺紋 M22 x 1,5
包括包裝的重量 (kg) 0.1