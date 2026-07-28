Nozzle round completely

角度噴嘴可將噴射流引導至 90° 方向，非常適合清潔注塑模具。

技術說明

技術數據

重量 (kg) 0.4
包括包裝的重量 (kg) 0.4
尺寸(長x寬x高) (mm) 200 x 140 x 35
兼容的設備