墊板驅動板, 479 mm

用墊清潔。 具有快速更換接頭和中控鎖。

用護墊清潔。 具有快速更換接頭和中控鎖。

技術說明

技術數據

直徑 (mm) 479
數量 (Piece(s)) 1
重量 (kg) 4.2
包括包裝的重量 (kg) 3.8