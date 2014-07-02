紙質塵袋, 200 Piece(s), T 12/1

灰塵等級M

技術說明

技術數據

數量 (Piece(s)) 200
顏色 棕色
重量 (kg) 0.1
包括包裝的重量 (kg) 11.2
尺寸(長x寬x高) (mm) 470 x 220 x 5
兼容的設備