Pistol TR 155°C with package

高品質的經典噴槍，配備耐用閥門。也適用於 Kärcher 熱水高壓清洗機。

技術說明

技術數據

溫度 (°C) max. 155
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
包括包裝的重量 (kg) 0.5