Re!Fibe 地板清潔布 EasyFix
Re!Fibe 地板清潔布由 100% 再生聚酯纖維製成，並採用 CiCLO®¹⁾ 技術（不帶魔術貼），非常適合搭配蒸氣清潔機去除頑固污垢。
Re!Fibe 地板清潔布套裝包含兩塊吸水性強且耐用的地板清潔布，採用 100% 再生聚酯纖維製成，並結合 CiCLO®¹⁾ 技術（不包含魔術貼）。 CiCLO® 是一種加速聚酯纖維分解的技術，從而減少微塑膠對水質的污染。 ²⁾ 布料採用特殊環狀結構的紡織面料，確保卓越的污垢吸附效果。高蒸氣滲透性則帶來出色且衛生的清潔效果。 得益於魔術貼系統，地板清潔布可以輕鬆快速地安裝在蒸氣清潔機的地板噴嘴上：只需將其按壓在 EasyFix 地板噴嘴上即可完成安裝。在工作過程中，布料能牢固定位，不會滑動。清潔完成後，使用過的布料可以無需接觸污垢即可從 EasyFix 地板噴嘴上移除：只需踩住布料上的腳踏拉片，並將地板噴嘴向上拉離布料即可。
特點和好處
採用 CiCLO® 技術，100% 再生滌綸¹⁾布料中的特殊環結結構確保在所有密封硬表面上具有特別出色的污垢清潔和徹底清潔效果 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
方便的hoop-and-loop系統地板清潔布只需輕輕按壓即可輕鬆固定在地板噴嘴上。 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。 應用範圍（例如廚房和浴室的分隔）可以在踏板上的一個區域中註明
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
技術說明
技術數據
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|345 x 115 x 10
¹⁾ 不包括鉤環搭扣。
²⁾ 紡織品每次洗滌都會釋出微纖維，最終流入海洋。採用 CiCLO® 技術的滌綸纖維，在 3.7 年內分解率達 94.3%；而普通滌綸纖維同期分解率僅 4.9%（依據 ASTM D6691 標準）。本布料不可堆肥。請依照當地廢棄物處理規定丟棄。CiCLO® 標誌及商標為 Intrinsic Advanced Materials, LLC 註冊商標。
Videos
應用領域
- 適用於密封的硬地板。
- 硬地板
- 不規則牆面