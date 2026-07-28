Re!Fibe 地板清潔布套裝包含兩塊吸水性強且耐用的地板清潔布，採用 100% 再生聚酯纖維製成，並結合 CiCLO®¹⁾ 技術（不包含魔術貼）。 CiCLO® 是一種加速聚酯纖維分解的技術，從而減少微塑膠對水質的污染。 ²⁾ 布料採用特殊環狀結構的紡織面料，確保卓越的污垢吸附效果。高蒸氣滲透性則帶來出色且衛生的清潔效果。 得益於魔術貼系統，地板清潔布可以輕鬆快速地安裝在蒸氣清潔機的地板噴嘴上：只需將其按壓在 EasyFix 地板噴嘴上即可完成安裝。在工作過程中，布料能牢固定位，不會滑動。清潔完成後，使用過的布料可以無需接觸污垢即可從 EasyFix 地板噴嘴上移除：只需踩住布料上的腳踏拉片，並將地板噴嘴向上拉離布料即可。