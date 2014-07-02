滾筒刷, 較硬, 綠色, 400 mm

淺綠色，用於絲絨（絨毛高度最高3 毫米）

技術說明

技術數據

顏色 綠色
長度 (mm) 400
硬度等級 較硬
數量 (Piece(s)) 1
包括包裝的重量 (kg) 1
兼容的設備