滾筒刷, 中等, 紅色, 1118 mm

中等硬度，適用於所有地板。

技術說明

技術數據

顏色 紅色
長度 (mm) 1118
硬度等級 中等
數量 (Piece(s)) 1
包括包裝的重量 (kg) 5.7