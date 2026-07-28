Roller brush red for replacement R85, 中等, 紅色, 800 mm

用於維護清潔的紅色標準滾刷。

技術說明

技術數據

顏色 紅色
長度 (mm) 800
硬度等級 中等
數量 (Piece(s)) 1
包括包裝的重量 (kg) 3.9