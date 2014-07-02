滾筒刷, 超硬, 黑色, 450 mm

非常硬，用於極粘的污垢和深度清潔，僅用於不細膩的表面。

技術說明

技術數據

顏色 黑色
長度 (mm) 450
硬度等級 超硬
數量 (Piece(s)) 1
包括包裝的重量 (kg) 1.2