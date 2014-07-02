滾筒墊(含套), 硬, 綠色, 530 mm

用於清除頑固的污垢和深層清潔無紋理的地板。 與滾筒墊桿4.762-415.0結合

技術說明

技術數據

顏色 綠色
長度 (mm) 530
硬度等級
數量 (Piece(s)) 1
兼容的設備