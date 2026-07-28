這款入門布套裝可在蒸汽清潔過程中實現完美清潔。這兩條具有特殊環結結構的地板清潔布提供特別優異的污垢清潔能力，甚至角落和邊緣也能輕鬆清潔。地板清潔布的高透氣性確保出色且衛生的清潔效果。它們可以輕鬆快速地使用鉤環系統固定在 EasyFix 地板噴嘴上，並在不接觸污垢的情況下取下。使用手持噴嘴的磨擦套，您可以輕鬆去除頑固的水垢和肥皂殘留，而擦亮布可讓鏡子和其他光滑表面重現新生。