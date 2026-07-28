Starter cloth set
這款高品質的蒸氣清潔器入門布套裝包含兩條通用地板清潔布、一個用於手持噴嘴的磨擦套和一條擦拭布。
這款入門布套裝可在蒸汽清潔過程中實現完美清潔。這兩條具有特殊環結結構的地板清潔布提供特別優異的污垢清潔能力，甚至角落和邊緣也能輕鬆清潔。地板清潔布的高透氣性確保出色且衛生的清潔效果。它們可以輕鬆快速地使用鉤環系統固定在 EasyFix 地板噴嘴上，並在不接觸污垢的情況下取下。使用手持噴嘴的磨擦套，您可以輕鬆去除頑固的水垢和肥皂殘留，而擦亮布可讓鏡子和其他光滑表面重現新生。
特點和好處
高品質微纖維
- 地板清潔布的布料中採用特殊環結結構，提供特別出色的污垢吸收
- 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
方便的hoop-and-loop系統
- 地板清潔布只需輕輕按壓即可輕鬆固定在地板噴嘴上。
- 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶
- 更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。
- 應用範圍（例如廚房和浴室的分隔）可以在踏板上的一個區域中註明
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
磨料和軟微纖維的手動噴嘴磨料微纖維布
- 由於磨料纖維，最佳去除水垢和肥皂殘留物。
高品質微纖維拋光布
- 無條紋拋光效果。
- 吸水性極佳。
技術說明
技術數據
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|345 x 115 x 10
應用領域
- 硬地板
- 淋浴間/浴缸
- 洗手盆
- 配件(ORI:水龍頭)
- 鏡子
- 不規則牆面