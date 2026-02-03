抽吸刷套件是一個配件套件，包括兩個抽吸刷子，一個帶有硬毛，一個帶有柔軟的刷毛。具有硬刷毛的抽吸刷確保徹底清潔軟墊和地毯表面（例如腳墊和汽車座椅）。具有柔軟刷毛的抽吸刷可以輕鬆清潔細密的表面（例如儀表板和中央控制台）。實用的吸塵刷適用於所有Kärcher家用和園藝多功能空調。