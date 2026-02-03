刷車套裝

抽吸刷套件是一個配件套件，包括兩個抽吸刷子，一個帶有硬毛，一個帶有柔軟的刷毛。具有硬刷毛的抽吸刷確保徹底清潔軟墊和地毯表面（例如腳墊和汽車座椅）。具有柔軟刷毛的抽吸刷可以輕鬆清潔細密的表面（例如儀表板和中央控制台）。實用的吸塵刷適用於所有Kärcher家用和園藝多功能空調。

特點和好處
帶有硬毛的吸刷，用於深層清潔室內裝潢和舖有地毯的表面
帶有柔軟刷毛的吸塵刷，用於溫和清潔敏感表面
適用於所有Kärcher家庭和園藝多用途吸塵機。
適用於所有 Kärcher SE 4 、 SE 5 和 SE 6 系列的噴抽清潔機
技術說明

技術數據

數量 (-part) 2
標準寬度(公釐) (mm) 35
顏色 黑色
重量 (kg) 0.1
包括包裝的重量 (kg) 0.1
尺寸(長x寬x高) (mm) 120 x 70 x 41
兼容的設備
應用領域
  • 汽車後備箱
  • 汽車座椅
  • 後座
  • 腳部空間
  • 汽車儀表板
  • 中央控制台
  • 車內側袋
  • 布藝
  • 軟墊家具
  • 精緻的表面