刷車套裝
抽吸刷設置允許徹底的汽車內部清潔，適合於被清潔的材料，從儀表板到腳墊和軟墊表面。適用於所有家用和園藝多用途的Vacs。
抽吸刷套件是一個配件套件，包括兩個抽吸刷子，一個帶有硬毛，一個帶有柔軟的刷毛。具有硬刷毛的抽吸刷確保徹底清潔軟墊和地毯表面（例如腳墊和汽車座椅）。具有柔軟刷毛的抽吸刷可以輕鬆清潔細密的表面（例如儀表板和中央控制台）。實用的吸塵刷適用於所有Kärcher家用和園藝多功能空調。
特點和好處
帶有硬毛的吸刷，用於深層清潔室內裝潢和舖有地毯的表面
帶有柔軟刷毛的吸塵刷，用於溫和清潔敏感表面
適用於所有Kärcher家庭和園藝多用途吸塵機。
適用於所有 Kärcher SE 4 、 SE 5 和 SE 6 系列的噴抽清潔機
技術說明
技術數據
|數量 (-part)
|2
|標準寬度(公釐) (mm)
|35
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|120 x 70 x 41
應用領域
- 汽車後備箱
- 汽車座椅
- 後座
- 腳部空間
- 汽車儀表板
- 中央控制台
- 車內側袋
- 布藝
- 軟墊家具
- 精緻的表面