吸管

Kärcher 軟管連接器

軟管連接器

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Kärcher 吸水軟管帶管夾系統 1.0 (於2016年前的吸塵機型號相容)

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Kärcher 吸水軟管帶管夾系統 2.0 (於2017年起的吸塵機型號相容)

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Kärcher 吸水軟管帶錐形連接

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Kärcher 其它吸水軟管

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