無論是乾燥還是潮濕，細小或粗糙的污垢 - 可切換的濕和乾燥真空噴頭確保了完美的吸入污垢，並通過側向輥具有最佳的滑動性能。它還可以通過腳踏開關快速，容易地適應潮濕和乾燥的污垢。包括實用的停放尖，用於在工作中斷時快速舒適地吸入管道和地板噴嘴頭的中間停放。