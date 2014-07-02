可切換濕式和乾式吸塵吸頭，集成停放尖
可切換濕，乾吸塵吸頭，完美吸塵。使用腳踏開關輕鬆適應潮濕或乾燥的污物。所有Kärcher家用和園藝多用途吸塵器。
無論是乾燥還是潮濕，細小或粗糙的污垢 - 可切換的濕和乾燥真空噴頭確保了完美的吸入污垢，並通過側向輥具有最佳的滑動性能。它還可以通過腳踏開關快速，容易地適應潮濕和乾燥的污垢。包括實用的停放尖，用於在工作中斷時快速舒適地吸入管道和地板噴嘴頭的中間停放。
特點和好處
通過兩個集成的刷子條和/或刮板將乾燥和濕式真空清潔的最佳污物進入
由於實用的腳踏開關，方便適應各種類型的污垢
由於側向輥，由於非常好的滑動性能，真空吸塵需要很小的努力
內置停車筆尖，用於在設備上存放地板噴嘴
適用於所有 Kärcher Home & Garden 兩用吸塵器和噴霧抽取清潔機。
技術說明
技術數據
|數量 (Piece(s))
|1
|標準寬度(公釐) (mm)
|35
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.3
|包括包裝的重量 (kg)
|0.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|260 x 70 x 124
應用領域
- 家庭和花園周圍的區域
- 陽台
- 小徑
- 門口
- 娛樂室
- 地下室
- 車庫
- 工作間
- 裝修
- 高效的濕污垢去除