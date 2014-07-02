可切換濕式和乾式吸塵吸頭，集成停放尖

可切換濕，乾吸塵吸頭，完美吸塵。使用腳踏開關輕鬆適應潮濕或乾燥的污物。所有Kärcher家用和園藝多用途吸塵器。

無論是乾燥還是潮濕，細小或粗糙的污垢 - 可切換的濕和乾燥真空噴頭確保了完美的吸入污垢，並通過側向輥具有最佳的滑動性能。它還可以通過腳踏開關快速，容易地適應潮濕和乾燥的污垢。包括實用的停放尖，用於在工作中斷時快速舒適地吸入管道和地板噴嘴頭的中間停放。

特點和好處
通過兩個集成的刷子條和/或刮板將乾燥和濕式真空清潔的最佳污物進入
由於實用的腳踏開關，方便適應各種類型的污垢
由於側向輥，由於非常好的滑動性能，真空吸塵需要很小的努力
內置停車筆尖，用於在設備上存放地板噴嘴
適用於所有 Kärcher Home & Garden 兩用吸塵器和噴霧抽取清潔機。
技術說明

技術數據

數量 (Piece(s)) 1
標準寬度(公釐) (mm) 35
顏色 黑色
重量 (kg) 0.3
包括包裝的重量 (kg) 0.5
尺寸(長x寬x高) (mm) 260 x 70 x 124
兼容的設備
應用領域
  • 家庭和花園周圍的區域
  • 陽台
  • 小徑
  • 門口
  • 娛樂室
  • 地下室
  • 車庫
  • 工作間
  • 裝修
  • 高效的濕污垢去除