TL低壓轉接器

TL低壓轉接器，包括球閥，可在伸縮噴桿上免工具安裝。 適用於旋轉高壓刷的應用。

技術說明

技術數據

入口溫度 (°C) max. 40
連接螺紋 M 22
包括包裝的重量 (kg) 0.9
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應用領域
  • 非常適合外牆和太陽能面板清潔