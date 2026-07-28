運輸孔眼配件套件

堅固的運輸孔眼配件套件可在運輸過程中牢固地固定HDS中級和高級高壓清洗機。

特點和好處
優異的移動性
  • 堅固接合點讓運輸更安全
技術說明

技術數據

包括包裝的重量 (kg) 0.4