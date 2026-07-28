EasyFix 地板清潔布套裝包括兩條採用高品質細纖維製成的高吸水、耐穿的地板清潔布，適用於 EasyFix 地板噴嘴。具有特殊環結結構的紡織布料確保出色的污垢清潔效果。高透氣性使得出色且衛生的清潔結果得以實現 — 即使角落和邊緣也很快乾淨。由於鉤環系統，地板清潔布可以輕鬆迅速地固定在蒸氣清潔器用的地板噴嘴上：只需將它們按壓到 EasyFix 地板噴嘴上，就完成了。在工作過程中，布料保持牢固位置，不會滑動。清潔完畢後，可輕鬆將使用過的布料從 EasyFix 地板噴嘴上取下，而不會接觸到污垢：只需踩踏布料上的腳踏板，然後將地板噴頭從布料上拉開即可。