Universal floor cloth set EasyFix
這些採用高品質細纖維製成的通用地板清潔布非常適合使用蒸氣清潔器清除頑固污垢。由於鉤環系統的設計，更換清潔布時無需接觸污垢。
EasyFix 地板清潔布套裝包括兩條採用高品質細纖維製成的高吸水、耐穿的地板清潔布，適用於 EasyFix 地板噴嘴。具有特殊環結結構的紡織布料確保出色的污垢清潔效果。高透氣性使得出色且衛生的清潔結果得以實現 — 即使角落和邊緣也很快乾淨。由於鉤環系統，地板清潔布可以輕鬆迅速地固定在蒸氣清潔器用的地板噴嘴上：只需將它們按壓到 EasyFix 地板噴嘴上，就完成了。在工作過程中，布料保持牢固位置，不會滑動。清潔完畢後，可輕鬆將使用過的布料從 EasyFix 地板噴嘴上取下，而不會接觸到污垢：只需踩踏布料上的腳踏板，然後將地板噴頭從布料上拉開即可。
特點和好處
高品質微纖維布料中的特殊環結結構確保在所有密封硬表面上具有特別出色的污垢清潔和徹底清潔效果 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
方便的hoop-and-loop系統地板清潔布只需輕輕按壓即可輕鬆固定在地板噴嘴上。 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。 應用範圍（例如廚房和浴室的分隔）可以在踏板上的一個區域中註明
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
技術說明
技術數據
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|345 x 115 x 10
應用領域
- 適用於密封的硬地板。
- 硬地板
- 不規則牆面