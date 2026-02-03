VP 160 可調功率噴槍提供無級可變的壓力調節，只需旋轉噴槍即可輕鬆調整壓力，從柔和模式到強力模式，滿足各種應用需求。這顯著提升了每次清潔工作的效率和舒適性。非常適合清潔家居和花園中的小型區域，例如牆壁、道路、圍欄或車輛。適用於所有 Kärcher K 4 和 K 5 高壓清洗機。