VP 180
可調功率噴槍 VP 160 ，適用於 K 4 和 K 5 等級的高壓清洗機。通過旋轉噴槍即可無級調節，從低壓噴射到高壓噴射，操作簡便。
VP 160 可調功率噴槍提供無級可變的壓力調節，只需旋轉噴槍即可輕鬆調整壓力，從柔和模式到強力模式，滿足各種應用需求。這顯著提升了每次清潔工作的效率和舒適性。非常適合清潔家居和花園中的小型區域，例如牆壁、道路、圍欄或車輛。適用於所有 Kärcher K 4 和 K 5 高壓清洗機。
特點和好處
通過簡單旋轉即可實現無級壓力調節
從高壓噴射到低壓噴射
節省時間
適用於所有 Kärcher K 4 和 K 5 高壓清洗機
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.2
|包括包裝的重量 (kg)
|0.3
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|449 x 43 x 43
零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
應用領域
- 車輛
- 摩托車和踏板車
- 小型房屋外牆
- 花園牆和石牆
- 適合用於清潔房屋周圍的道路
- 圍欄
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 清潔園藝機器和工具
- 家庭和花園周圍的區域