VP 180 可調功率噴槍配備可調壓功能，只需旋轉噴槍即可輕鬆切換壓力設定，從柔和模式到強力模式，滿足各種應用需求。非常適合方便高效地清潔家居和花園中的小型區域，例如牆壁、道路、圍欄或車輛。適用於所有 Kärcher K 6 和 K 7 高壓清洗機。