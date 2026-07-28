VP 180 K7

VP 180 可調功率噴槍，適用於 K 6 和 K 7 等級的高壓清洗機。通過旋轉噴槍即可無級調節，從低壓噴射到高壓噴射，操作簡便。

VP 180 可調功率噴槍配備可調壓功能，只需旋轉噴槍即可輕鬆切換壓力設定，從柔和模式到強力模式，滿足各種應用需求。非常適合方便高效地清潔家居和花園中的小型區域，例如牆壁、道路、圍欄或車輛。適用於所有 Kärcher K 6 和 K 7 高壓清洗機。

特點和好處
通過簡單旋轉即可實現無級壓力調節
  • 操作簡便
從高壓噴射到低壓噴射
  • 壓力可以適應清潔任務。
節省時間
  • 無需更換噴管。
無需噴槍桿，直接通過扳機槍進行清潔劑的應用
  • 強力和高效的清洗作用
適用於所有 Kärcher K 6 和 K 7 高壓清洗機
  • 完美適用於升級改裝
技術說明

技術數據

顏色 黑色
重量 (kg) 0.2
包括包裝的重量 (kg) 0.3
尺寸(長x寬x高) (mm) 449 x 43 x 43

零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)

兼容的設備
應用領域
  • 車輛
  • 摩托車和踏板車
  • 小型房屋外牆
  • 花園牆和石牆
  • 適合用於清潔房屋周圍的道路
  • 圍欄
  • 花園 / 露台 / 陽台家具
  • 清潔園藝機器和工具
  • 家庭和花園周圍的區域