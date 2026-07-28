WV 6 吸嘴 (170mm)

替換式刮水膠條，適用於所有光滑表面，實現無水痕潔淨，兼容 WV 4-4 、 WV 5 Ultra 、 WV 6 、 WV 7 及 WV 8 型號玻璃清潔機的窄型吸嘴。

長效維持無水痕效果：可快速簡便更換窄型吸嘴的 170 毫米刮水膠條，令玻璃清潔機清潔所有光滑表面時不留水痕。適用型號： WV 4-4 、 WV 5 Ultra 、 WV 6 、 WV 7 及 WV 8 。

特點和好處
刮水膠條可快速更換。
  • 在所有光滑表面上實現無條紋清潔 - 沒有任何滴水。
Xtra!Flex® 刮水膠條
  • 搭載創新技術的 Xtra!Flex® 矽膠刮水膠條，令清潔更具靈活性，最適用於貼近地面及邊緣位置清潔。
  • 長長的矽膠唇允許一次性移除，從而使電池供電的窗戶真空吸塵機更加靈活。
技術說明

技術數據

數量 (Piece(s)) 2
顏色 黃色
包括包裝的重量 (kg) 0.1
尺寸(長x寬x高) (mm) 170 x 30 x 24
應用領域
  • 格子窗
  • 光滑的表面
  • 窗戶和玻璃表面
  • 鏡子
  • 瓷磚
  • 淋浴間/浴缸
  • 廚房的工作檯面
  • 凝結水處理
  • 清潔光伏系統