WV 6 吸嘴 (170mm)
替換式刮水膠條，適用於所有光滑表面，實現無水痕潔淨，兼容 WV 4-4 、 WV 5 Ultra 、 WV 6 、 WV 7 及 WV 8 型號玻璃清潔機的窄型吸嘴。
長效維持無水痕效果：可快速簡便更換窄型吸嘴的 170 毫米刮水膠條，令玻璃清潔機清潔所有光滑表面時不留水痕。適用型號： WV 4-4 、 WV 5 Ultra 、 WV 6 、 WV 7 及 WV 8 。
特點和好處
刮水膠條可快速更換。
- 在所有光滑表面上實現無條紋清潔 - 沒有任何滴水。
Xtra!Flex® 刮水膠條
- 搭載創新技術的 Xtra!Flex® 矽膠刮水膠條，令清潔更具靈活性，最適用於貼近地面及邊緣位置清潔。
- 長長的矽膠唇允許一次性移除，從而使電池供電的窗戶真空吸塵機更加靈活。
技術說明
技術數據
|數量 (Piece(s))
|2
|顏色
|黃色
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|170 x 30 x 24
應用領域
- 格子窗
- 光滑的表面
- 窗戶和玻璃表面
- 鏡子
- 瓷磚
- 淋浴間/浴缸
- 廚房的工作檯面
- 凝結水處理
- 清潔光伏系統