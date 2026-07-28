長效維持無水痕效果：可快速簡便更換窄型吸嘴的 170 毫米刮水膠條，令玻璃清潔機清潔所有光滑表面時不留水痕。適用型號： WV 4-4 、 WV 5 Ultra 、 WV 6 、 WV 7 及 WV 8 。