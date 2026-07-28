地面刷毛巾套×2件装
兩片高品質的通用大型地面清潔布，適用於 SC 1 Upright 。提供完美的清潔效果，並且更換布料時無需接觸污垢：得益於魔術貼系統，安裝和拆卸都非常方便。
這套 2 片高度吸水且耐用的通用大型 EasyFix 地面清潔布與 SC 1 Upright 完美契合。特殊環形結構的纖維材料確保了特別良好的污垢收集效果。高蒸汽透過性使角落和邊緣的清潔效果卓越且衛生。得益於魔術貼系統，這些地面清潔布可以輕鬆且快速地固定在 SC 1 Upright 的 EasyFix 地板噴嘴上：只需按壓即可完成。在清潔過程中，布料保持穩固位置，不會滑動。清潔後，可以在不接觸污垢的情況下輕鬆拆卸已使用的布：只需踩下布料的腳踏板，然後將地板噴嘴向上拉開即可。
特點和好處
高品質微纖維特殊的環形結構纖維可確保在所有密封的硬表面上提供特別良好的污垢收集效果和徹底的清潔效果。 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
方便的hoop-and-loop系統地板清潔布只需輕輕按壓即可輕鬆固定在地板噴嘴上。 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。 應用範圍（例如廚房和浴室的分隔）可以在踏板上的一個區域中註明
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
技術說明
技術數據
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|345 x 140 x 10
應用領域
- 適用於密封的硬地板。
- 硬地板
- 不規則牆面