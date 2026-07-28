這套 2 片高度吸水且耐用的通用大型 EasyFix 地面清潔布與 SC 1 Upright 完美契合。特殊環形結構的纖維材料確保了特別良好的污垢收集效果。高蒸汽透過性使角落和邊緣的清潔效果卓越且衛生。得益於魔術貼系統，這些地面清潔布可以輕鬆且快速地固定在 SC 1 Upright 的 EasyFix 地板噴嘴上：只需按壓即可完成。在清潔過程中，布料保持穩固位置，不會滑動。清潔後，可以在不接觸污垢的情況下輕鬆拆卸已使用的布：只需踩下布料的腳踏板，然後將地板噴嘴向上拉開即可。