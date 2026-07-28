噴嘴延長件， XXL ， 170 毫米

170 毫米噴嘴延長件

技術說明

技術數據

重量 (kg) 0.4
包括包裝的重量 (kg) 0.4
尺寸(長x寬x高) (mm) 195 x 43 x 43
兼容的設備