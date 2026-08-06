1-litre cleaning agent container for cup foam lance basic

For the quick change of the cleaning agent: Additional 1 litre cleaning agent container for basic foam lance (2.112-053.0, 2.112-054.0 and 2.112-055.0).

Specifications

Technical data

Connection thread M22 x 1.5
Weight incl. packaging (kg) 0,1
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Information
Contact Us

Kärcher Center Indonesia
Foresta Business Loft 3, Unit 8-9
Jl. Boulevard Raya, Tangerang 15331

P:  +62 21 - 8065 7600
E:  info.id@karcher.com

Opening hours
Monday - Friday: 09.00 - 17.00
Saturday: 09.00 - 14.00

Customer Care (WA Business chat):
0815 8111 505

Social Media
  • SSL Secured
© 2026 PT Karcher