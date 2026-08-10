Safety Clip for Mop Frame 10 x
Safety clip for mop holder.
Specifications
Technical data
|Weight incl. packaging (kg)
|0,1
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|20 x 20 x 5
Compatible machines
- Classic Dust Mop Holder 100 cm
- Classic Dust Mop Holder 60 cm
- Classic Dust Mop Holder 80 cm
- Classic Dust Mop Holder MultiLink 60 cm
- Classic Dust Mop Holder MultiLink 80 cm
- Classic Mop Holder Combo 40 cm
- Classic Mop Holder Combo 50 cm
- Classic Mop Holder Flaps 40 cm
- Classic Mop Holder Flaps MultiLink 40 cm
- Hook-and-loop fastener holder, 40 cm
- MultiLink Adapter D 23 mm
- Premium Glass Clean Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm
- Premium Mop Holder Flex 40 cm
- Premium Mop Holder Flex MultiLink 40 cm
- Premium Mop Holder Lamello MultiLink 40 cm
- Premium Mop Holder Lamello MultiLink 60 cm
- Premium Mop Holder Pocket SafeClip 40 cm
- Premium Mop Holder Pocket SafeClip ErgoFrame 40 cm
- Premium Mop Holder Pocket SafeClip MultiLink 40 cm
- Premium Mop Holder Strap Tape 30 cm
- Premium Mop Holder Strap Tape 40 cm
- Premium Mop Holder Strap Tape 60 cm
- Premium Mop Holder Strap Tape MultiLink 30 cm
- Premium Mop Holder Strap Tape MultiLink 40 cm
- Premium Mop Kit Flex ErgoHandle 40 cm
- Premium Mop Kit Pocket SafeClip 40 cm
- Premium Mop Kit Pocket SafeClip ErgoHandle 40 cm
- Premium Mop Kit Pocket SafeClip OneJet 40 cm
- Premium Mop Kit Strap Tape ErgoHandle 40 cm
- Premium Mop Kit Strap Tape ErgoHandle TriJet 40 cm
- Premium Mop Kit Strap Tape OneJet 40 cm
- Premium Mop Kit Strap Tape TriJet 40 cm
- Standard Mop Holder Pocket 40 cm
- Standard Mop Holder Pocket MultiLink 40 cm
- Standard Pad Holder with Joint 20 cm
Application areas
- Floor - wet cleaning