FloorPro Multi Cleaner RM 756, 2.5l
Highly concentrated everyday cleaner for floors and surfaces. With a high-wetting formulation for maximum cleaning performance and an intensely fresh fragrance.
The high-wetting formulation of the FloorPro Multi Cleaner RM 756 from Kärcher offers a wealth of advantages for thorough and gentle machine or manual maintenance cleaning of all water-resistant, hard and resilient (ESD) floors and surfaces. Thanks to the special surfactant combination, the versatile detergent is also particularly suitable for hydrophobic surfaces, such as PUR-coated floor coverings. It not only ensures an extra-high cleaning performance by effectively absorbing grease, oil and mineral contamination, but also ensures even, streak-free and fast drying. For efficient utilisation of the tank volume of scrubber dryers, the FloorPro Multi Cleaner RM 756 is low-foaming and leaves a pleasant and long-lasting fragrance after cleaning. Professionals in the building cleaning sector also benefit from the high user safety of the non-toxic high concentration.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|2,5
|Packaging unit (Piece(s))
|4
|pH value
|9
|Weight incl. packaging (kg)
|2,8
Product
- Everyday cleaner for all water-resistant hard and resilient floors and surfaces
- Very economical due to low dose of 0.25% to 1%
- Powerful cleaning performance thanks to high wetting capability
- Quick-drying
- Streak-free cleaning
- Low-foam formulation
- Gentle and ecofriendly
- Tensides biodegradable in accordance with OECD
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Application areas
- Floor and surface cleaning