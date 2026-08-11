PartsPro Cleaner RM 39, 20l

Gentle cleaning and degreasing agent effectively removes oil, grease and soot stains from metal parts and provides temporary corrosion protection.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 20
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH value 10,5
Weight (kg) 22
Weight incl. packaging (kg) 23,4
Dimensions (L × W × H) (mm) 260 x 237 x 430
Product
  • Effective degreaser for high-pressure and parts cleaners
  • Dissolves oil, grease and rust stains
  • Protects metal parts from corrosion for short-term intermediate storage
  • Gentle on materials
  • Low-foam formulation
  • pH value in concentrate approx. 10
  • Yellowish liquid with characteristic smell
  • NTA-free
  • Free from nitrite and halogenated hydrocarbons
PartsPro Cleaner RM 39, 20l
PartsPro Cleaner RM 39, 20l
PartsPro Cleaner RM 39, 20l
PartsPro Cleaner RM 39, 20l
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
  • Warning
  • H319 Causes serious eye irritation
  • P280i Wear eye/face protection.
  • P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P337 + P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Compatible machines
Application areas
  • Parts cleaning
  • Surface degreasing
Accessories