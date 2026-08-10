Thermo wax CP 945, 20l

This thermo-wax concentrate produces a water-repellent, long-lasting preservative layer with a high-gloss effect. With a high natural carnauba wax content. VDA-compliant.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 20
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH value 5
Weight (kg) 19,9
Weight incl. packaging (kg) 21,5
Dimensions (L × W × H) (mm) 250 x 230 x 410
Product
  • Effective thermo wax for use in self-service washing installations
  • Protects effectively for up to one month
  • Effective in all water hardnesses
  • Creates a mirror-like high gloss
  • VDA-compliant
  • Tensides biodegradable in accordance with OECD
  • NTA-free
Thermo wax CP 945, 20l
Thermo wax CP 945, 20l
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
  • EUH 210 Safety data sheet available on request.
Videos
Compatible machines
Application areas
  • Cars
  • Commercial vehicle cleaning
  • Cars, commercial vehicles, bicycles
Accessories