MultiLink Adapter D 23 mm

Terminal cone MultiLink system for handles and poles.

Specifications

Technical data

Material PA / Fibreglass
Handle diameter (mm) 23
Quantity (Piece(s)) 1
Package weight (kg) 0,1
Length (mm) 180
Dimensions, packaged (mm) 180 x 30 x 30

Equipment

  • MultiLink Connection
Application areas
  • Floor - wet cleaning
  • Floor - dry cleaning
  • Surface - wet cleaning
  • Surface - glass cleaning
Accessories