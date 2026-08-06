MultiLink Adapter D 23 mm
Terminal cone MultiLink system for handles and poles.
Specifications
Technical data
|Material
|PA / Fibreglass
|Handle diameter (mm)
|23
|Quantity (Piece(s))
|1
|Package weight (kg)
|0,1
|Length (mm)
|180
|Dimensions, packaged (mm)
|180 x 30 x 30
Equipment
- MultiLink Connection
Compatible machines
- Aluminium handle 140 cm / D 23 mm
- Bendable Duster MultiLink 60 cm
- Bendable MF Duster Kit MultiLink 60 cm
- Classic Alu Handle 140 cm D 23 mm
- Classic Dust Mop Holder MultiLink 60 cm
- Classic Dust Mop Holder MultiLink 80 cm
- Classic Mop Holder Flaps MultiLink 40 cm
- Classic Telescopic Handle 97-184 cm D 23 mm
Application areas
- Floor - wet cleaning
- Floor - dry cleaning
- Surface - wet cleaning
- Surface - glass cleaning