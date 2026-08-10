Premium Alu Handle 140 cm D 23 mm
Aluminium handle with hole and coloured grip, ø 23 mm.
Handle for ErgoFrames. Ideal for high-performance professional cleaning.
Specifications
Technical data
|Material
|Aluminium / PP
|Handle type
|Fix
|Handle length (mm)
|1400
|Handle diameter (mm)
|23
|Quantity (Piece(s))
|1
|Package weight (kg)
|0,2
|Length (mm)
|23
|Dimensions, packaged (mm)
|23 x 23 x 1400
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- Premium Mop Holder Lamello MultiLink 60 cm
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- Premium Mop Holder Pocket SafeClip 50 cm
- Premium Mop Holder Pocket SafeClip MultiLink 40 cm
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- Premium Mop Holder Strap Tape 60 cm
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- Premium Push Broom PET soft-hard 65cm
- Rounded Web Brush MultiLink
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- Standard Pad Holder with Joint 20 cm
- Standard Water Squeegee 55 cm
- Standard Water Squeegee 75 cm
- Standard Water Squeegee hygienic Areas 55 cm
Application areas
- Floor - wet cleaning
- Floor - dry cleaning