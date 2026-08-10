Premium Alu Handle 140 cm D 23 mm

Aluminium handle with hole and coloured grip, ø 23 mm.

Handle for ErgoFrames. Ideal for high-performance professional cleaning.

Specifications

Technical data

Material Aluminium / PP
Handle type Fix
Handle length (mm) 1400
Handle diameter (mm) 23
Quantity (Piece(s)) 1
Package weight (kg) 0,2
Length (mm) 23
Dimensions, packaged (mm) 23 x 23 x 1400
Application areas
  • Floor - wet cleaning
  • Floor - dry cleaning
Accessories