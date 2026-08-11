Lampo pole 2 x 150 cm
Telescopic aluminium pole with hole and Jack Lampo adapter - in 2 pieces.
Telescopic pole for high cleaning. Ideal for outdoor cleaning and for particularly high surfaces.
Specifications
Technical data
|Handle length (mm)
|3000
|Material
|Aluminium / PP / PC / PA, glass fibre reinforced
|Quantity (Piece(s))
|1
|Weight per product (kg)
|0,6
|Package weight (kg)
|0,7
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|21 x 21 x 3000
|Dimensions, packaged (mm)
|21 x 21 x 3000
Equipment
- MultiLink Connection
- Italian thread
Compatible machines
- Bendable Duster MultiLink 60 cm
- Bendable MF Duster Kit MultiLink 60 cm
- Classic Window Cleaning Kit
- Dusty MultiLink
- Flexible Web Duster MultiLink
- Holder Squeegee Light MultiLink
- Holder Squeegee Move Safe Grip MultiLink
- Holder Squeegee Pro MultiLink
- Premium Scraper Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm
- Rounded Web Brush MultiLink
- Squeegee Light MultiLink 35 cm
- Squeegee Light MultiLink 45 cm
- Squeegee Pro MultiLink 35 cm
- Squeegee Pro MultiLink 45 cm
- T-Beam Alu Move Safe Grip MultiLink 25 cm
- T-Beam Alu Move Safe Grip MultiLink 35 cm
- T-Beam Alu Move Safe Grip MultiLink 45 cm
- T-Beam Alu Safe Grip MultiLink 25 cm
- T-Beam Alu Safe Grip MultiLink 35 cm
- T-Beam Alu Safe Grip MultiLink 45 cm
Application areas
- Windows