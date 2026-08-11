Lampo pole 2 x 200 cm
Telescopic aluminium pole with hole and Jack Lampo adapter - in 2 pieces.
Telescopic pole for high cleaning. Ideal for outdoor cleaning and for particularly high surfaces.
Specifications
Technical data
|Handle length (mm)
|4000
|Material
|Aluminium / PP / PC / PA, glass fibre reinforced
|Quantity (Piece(s))
|1
|Weight per product (kg)
|0,9
|Package weight (kg)
|1
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|21 x 21 x 4000
|Dimensions, packaged (mm)
|21 x 21 x 4000
Equipment
- MultiLink Connection
- Italian thread
Compatible machines
- Rounded Web Brush MultiLink
- Squeegee Light MultiLink 35 cm
- Squeegee Light MultiLink 45 cm
- Squeegee Pro MultiLink 35 cm
- Squeegee Pro MultiLink 45 cm
- T-Beam Alu Move Safe Grip MultiLink 25 cm
- T-Beam Alu Move Safe Grip MultiLink 35 cm
- T-Beam Alu Move Safe Grip MultiLink 45 cm
- T-Beam Alu Safe Grip MultiLink 25 cm
- T-Beam Alu Safe Grip MultiLink 35 cm
- T-Beam Alu Safe Grip MultiLink 45 cm
- T-Beam Light MultiLink 25 cm
- T-Beam Light MultiLink 35 cm
- T-Beam Light MultiLink 45 cm
- Washer Kit Polyester MultiLink 35 cm
- Washer Kit Polyester MultiLink 45 cm
- Washer Kit Polyester abrasive Pad MultiLink 45 cm
- Window Cleaning Combo Kit 35 cm
Application areas
- Windows