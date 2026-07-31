Adattatore 3 M22IG-TR22AG

Adattatore 3 per collegare la vecchia pistola con la nuova lancia spray e il nuovo servo regolatore

Adattatore 3 per collegare la vecchia pistola con la nuova lancia spray e il nuovo servo regolatore

Specifiche

Dati tecnici

Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 300
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
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