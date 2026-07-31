ADATTATORE per ricambio TR22IG-M22AG Er

Adattatore girevole per il collegamento della pistola ad alta pressione EASY! Force e dei tubi flessibili ad alta pressione con attacco M 22x1,5

Adattatore girevole per il collegamento della pistola ad alta pressione EASY! Force e dei tubi flessibili ad alta pressione con attacco M 22x1,5

Specifiche

Dati tecnici

Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 300
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo