Aspirapolvere professionali
Filtri T/NT
- Filtro plissettato piatto HEPA, classe di polvere H
- Filtro plissettato piatto
- Filtro grossolano per aspirazione liquidi
- Cestello filtro principale
- HEPA Filter
- Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi
- Cartuccia filtro
- Sacco in plastica per smaltimento senza polvere
- Set filtro di sicurezza/sacchi filtro di sicurezza
- Filtro a membrana / filtro in stoffa
- Sacchetto filtro in stoffa
- Filtro aria di scarico
Bocchette d'aspirazione
Tubi d'aspirazione
- Giunzione di tubi
- Tubi di aspirazione con sistema a clip 1.0 (compatibili con aspiratori fino all'anno modello 2016)
- Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)
- Tubi di aspirazione con attacco conico
- Tubi di aspirazione zona 22
- Suction hoses others