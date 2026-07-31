Bobina di ricambio per regolabordi a batteria LTR 36 Battery
Una catena a spirale di ricambio per il regolabordi a batteria, per assicurare sempre il perfetto funzionamento della macchina anche nelle parti del giardino difficili da raggiungere.
Il regolabordi a batteria è l'ideale anche quando ci sono muri o altri impedimenti mentre si cura il giardino, in quanto la sua bobina con il cappuccio evita il loro danneggiamento. Per una pulizia precisa e un taglio netto di erba e erbacce.
Caratteristiche e vantaggi
Cavo a spirale
- Preciso, silenzioso e affidabile - tutto questo è garantito dal cavo a spirale
Alimentazione automatica del cavo
- Il cavo si riadatta automaticamente, rimanendo così della lunghezza sempre perfetta
La bobina può essere sostituita senza l'utilizzo di attrezzatura
- Pochi movimenti manuali rendono possibile la sostituzione della bobina senza attrezzi
Cappuccio pratico
- Insieme alla bobina, il cappuccio appropriato è incluso nella confezione
Uso flessibile
- La linea di taglio robusta permettere di raggiungere senza sforzo anche le parti del giardino più difficili
Specifiche
Dati tecnici
|Spessore della linea (mm)
|2
|Lunghezza del filo per bobina (m)
|3,4
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|75 x 75 x 34
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Prato
- Bordi del prato