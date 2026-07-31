Bobina di ricambio per regolabordi a batteria LTR 36 Battery

Una catena a spirale di ricambio per il regolabordi a batteria, per assicurare sempre il perfetto funzionamento della macchina anche nelle parti del giardino difficili da raggiungere.

Il regolabordi a batteria è l'ideale anche quando ci sono muri o altri impedimenti mentre si cura il giardino, in quanto la sua bobina con il cappuccio evita il loro danneggiamento. Per una pulizia precisa e un taglio netto di erba e erbacce.

Caratteristiche e vantaggi
Cavo a spirale
  • Preciso, silenzioso e affidabile - tutto questo è garantito dal cavo a spirale
Alimentazione automatica del cavo
  • Il cavo si riadatta automaticamente, rimanendo così della lunghezza sempre perfetta
La bobina può essere sostituita senza l'utilizzo di attrezzatura
  • Pochi movimenti manuali rendono possibile la sostituzione della bobina senza attrezzi
Cappuccio pratico
  • Insieme alla bobina, il cappuccio appropriato è incluso nella confezione
Uso flessibile
  • La linea di taglio robusta permettere di raggiungere senza sforzo anche le parti del giardino più difficili
Specifiche

Dati tecnici

Spessore della linea (mm) 2
Lunghezza del filo per bobina (m) 3,4
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 75 x 75 x 34
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Prato
  • Bordi del prato