Il potente e robusto ugello a getto piatto in alluminio e acciaio inossidabile può essere utilizzato per pulire praticamente tutto, ad esempio impianti industriali, stampi a iniezione o robot rasaerba grazie alle sue dimensioni compatte. Non solo rimuove con facilità lo sporco pesante, ma offre anche risultati impressionanti in aree strette e difficili da raggiungere, come nei vani motore. L'ugello girevole della pistola a grilletto consente inoltre la sabbiatura mirata e abrasiva con ghiaccio secco di aree e oggetti con geometrie complesse e costituiti da materiali diversi. Dispone di un sistema di cambio rapido: per una movimentazione rapida, semplice e comoda.