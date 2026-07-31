Bocchetta a getto piatta corto power L2P

Perfetto per applicazioni abrasive in luoghi difficili da raggiungere, ugello a getto piatto a potenza corta da utilizzare con i sistemi di pulizia con ghiaccio secco di Kärcher.

Il potente e robusto ugello a getto piatto in alluminio e acciaio inossidabile può essere utilizzato per pulire praticamente tutto, ad esempio impianti industriali, stampi a iniezione o robot rasaerba grazie alle sue dimensioni compatte. Non solo rimuove con facilità lo sporco pesante, ma offre anche risultati impressionanti in aree strette e difficili da raggiungere, come nei vani motore. L'ugello girevole della pistola a grilletto consente inoltre la sabbiatura mirata e abrasiva con ghiaccio secco di aree e oggetti con geometrie complesse e costituiti da materiali diversi. Dispone di un sistema di cambio rapido: per una movimentazione rapida, semplice e comoda.

Caratteristiche e vantaggi
Ugello a getto piatto corto e facile da usare
  • Le alte prestazioni consentono di rimuovere senza fatica anche i depositi più ostinati.
  • Consumo molto basso di aria compressa e CO2.
Sistema di cambio rapido
  • Estremamente facile da maneggiare e a regolazione variabile.
Design robusto e duraturo
  • Design di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
Specifiche

Dati tecnici

Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 97 x 22 x 22
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Lavaggio componenti metallurgici
  • Per la pulizia di macchine, componenti del motore, stampi e superfici di tenuta
  • Per rimuovere la vernice dai componenti della macchina
  • Per la pulizia di attrezzi da giardino e tosaerba robotizzati