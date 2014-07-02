Bocchetta mangiasporco, 040

L'ugello con getto puntiforme rotante offre prestazioni di pulizia 10 volte superiori. Ugello e anello di supporto in ceramica per una lunga durata. Altri dati: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

L'ugello con getto puntiforme rotante offre prestazioni di pulizia 10 volte superiori combinando i vantaggi del getto puntiforme e del getto a ventaglio. Il getto d'acqua gira a circa 4000 rpm applicando un pressione d'impatto elevata su un'area molto estesa. Ugello e anello di supporto in ceramica per una lunga durata. Altri dati: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 300
Pressione (bar) max. 300
Temperatura (°C) max. 85
Dimensione ugello ( ) 40
Attacco filettato M 18
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,6
Macchine compatibili
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