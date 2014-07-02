Bocchetta mangiasporco, 040
L'ugello con getto puntiforme rotante offre prestazioni di pulizia 10 volte superiori. Ugello e anello di supporto in ceramica per una lunga durata. Altri dati: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
L'ugello con getto puntiforme rotante offre prestazioni di pulizia 10 volte superiori combinando i vantaggi del getto puntiforme e del getto a ventaglio. Il getto d'acqua gira a circa 4000 rpm applicando un pressione d'impatto elevata su un'area molto estesa. Ugello e anello di supporto in ceramica per una lunga durata. Altri dati: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|300
|Pressione (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Dimensione ugello ( )
|40
|Attacco filettato
|M 18
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,6