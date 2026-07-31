Bocchetta mangiasporco, 040
Con getto a punta rotante per una rimozione più efficiente: il nuovo blaster per sporcizia ad alte prestazioni con ugello di dimensioni 040 consente di ottenere fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore.
Il nuovo blaster per sporco ad alte prestazioni (dimensioni ugello 040) offre i vantaggi di perdite di potenza interne minime e massima qualità di spruzzo, consentendo una pulizia e prestazioni dell'area fino al 50% più elevate rispetto al suo predecessore. Grazie al getto a punta rotante, raggiunge una potenza di pulizia 10 volte superiore rispetto agli ugelli convenzionali ad alta pressione con una pressione di esercizio di max. 180 bar / 18 MPa e una temperatura dell'acqua fino a 60 ° C. Con ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica per il massimo tempo di lavoro.
Caratteristiche e vantaggi
Fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore
- Enorme risparmio di tempo.
Perdite di potenza ridotte al minimo e migliore qualità dello spruzzo
- Potere detergente migliorato per rimuovere lo sporco ostinato.
Il getto a punta rotante sull'ugello rotante unisce i vantaggi di un getto a punta e di un flusso piatto
- Elevato potere detergente e alte prestazioni dell'area.
Ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica
- Massima durata.
Elevate prestazioni di pulizia
- Rimuove rapidamente lo sporco ostinato.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|180
|Pressione (bar)
|max. 180
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Dimensione ugello ( )
|40
|Attacco filettato
|M 18
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2