Bocchetta mangiasporco, 050
Piena potenza contro lo sporco più ostinato: il nuovo potente dispositivo di rimozione dello sporco con ugello di dimensioni 050 raggiunge fino al 50% in più di pulizia e di superficie rispetto al suo predecessore.
Con una pressione di lavoro di max. 180 bar/18 MPa di pressione di lavoro e 60°C di temperatura dell'acqua, il nuovo soffiatore di sporco ad alte prestazioni (ugello 050) sprigiona tutta la sua potenza. Grazie al getto a punta rotante, raggiunge una potenza di pulizia 10 volte maggiore. Inoltre raggiunge fino al 50% in più di pulizia e di superficie rispetto al suo predecessore. Le perdite interne di potenza sono state ridotte al minimo e la qualità del getto è notevolmente migliorata. Con ugello in ceramica e anello di supporto per tempi di lavoro estremamente lunghi.
Caratteristiche e vantaggi
Fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore
- Enorme risparmio di tempo.
Perdite di potenza ridotte al minimo e migliore qualità dello spruzzo
- Potere detergente migliorato per rimuovere lo sporco ostinato.
Il getto a punta rotante sull'ugello rotante unisce i vantaggi di un getto a punta e di un flusso piatto
- Elevato potere detergente e alte prestazioni dell'area.
Ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica
- Massima durata.
Elevate prestazioni di pulizia
- Rimuove rapidamente lo sporco ostinato.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|180
|Pressione (bar)
|max. 180
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Dimensione ugello ( )
|50
|Attacco filettato
|M 18
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2