Con una pressione di lavoro di max. 180 bar/18 MPa di pressione di lavoro e 60°C di temperatura dell'acqua, il nuovo soffiatore di sporco ad alte prestazioni (ugello 050) sprigiona tutta la sua potenza. Grazie al getto a punta rotante, raggiunge una potenza di pulizia 10 volte maggiore. Inoltre raggiunge fino al 50% in più di pulizia e di superficie rispetto al suo predecessore. Le perdite interne di potenza sono state ridotte al minimo e la qualità del getto è notevolmente migliorata. Con ugello in ceramica e anello di supporto per tempi di lavoro estremamente lunghi.