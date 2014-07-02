Bocchetta mangiasporco, 120

Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante

Ugetto mangiasporco con getto a matita rotante offre prestazioni di pulizia 10 volte migliori. Ugello e anello del cuscinetto in ceramica per una lunga durata. Altri dati: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 300
Pressione (bar) max. 300
Temperatura (°C) max. 85
Dimensione ugello ( ) 120
Attacco filettato M 18
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,6
Macchine compatibili
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