Bocchetta mangiasporco, 120
Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante
Ugetto mangiasporco con getto a matita rotante offre prestazioni di pulizia 10 volte migliori. Ugello e anello del cuscinetto in ceramica per una lunga durata. Altri dati: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|300
|Pressione (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Dimensione ugello ( )
|120
|Attacco filettato
|M 18
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,6