Bocchetta mangiasporco, Grande, 035
Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante.
Lo spazzaneve con getto a matita rotante offre prestazioni di pulizia 10 volte migliori. Ugello in ceramica e anello del cuscinetto per una lunga durata. Ulteriori dati: max. 300 bar, 30 MPa, 85 ° C.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|300
|Pressione (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Dimensione ugello ( )
|35
|Taglia
|Grande
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5