Bocchetta mangiasporco, Grande, 045

L'ugello mangiasporco (getto puntiforme rotante) offre una performance di pulizia 10 volte migliore del normale ugello con getto a ventaglio o puntiforme. Ugello in ceramica con guarnizione per una lunga durata. Altri dati tecnici:: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

L'ugello mangiasporco (getto puntiforme rotante) offre una performance di pulizia 10 volte migliore del normale ugello con getto a ventaglio o puntiforme. Ugello in ceramica con guarnizione per una lunga durata. Altri dati tecnici:: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 300
Pressione (bar) max. 300
Temperatura (°C) max. 85
Dimensione ugello ( ) 45
Taglia Grande
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5