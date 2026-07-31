Bocchetta mangiasporco, Grande, 045
L'ugello mangiasporco (getto puntiforme rotante) offre una performance di pulizia 10 volte migliore del normale ugello con getto a ventaglio o puntiforme. Ugello in ceramica con guarnizione per una lunga durata. Altri dati tecnici:: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
L'ugello mangiasporco (getto puntiforme rotante) offre una performance di pulizia 10 volte migliore del normale ugello con getto a ventaglio o puntiforme. Ugello in ceramica con guarnizione per una lunga durata. Altri dati tecnici:: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|300
|Pressione (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Dimensione ugello ( )
|45
|Taglia
|Grande
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5