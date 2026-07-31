Bocchetta mangiasporco, Grande, 090
Ugello mangiasporco - getto puntiforme rotante - potere pulente 10 volte più poterente. Ugello e anello in ceramica del cuscinetto per una lunga durata. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C
Dirt blaster - getto a matita rotante - potere pulente 10x. Ugello in ceramica e anello del cuscinetto per una lunga durata. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|300
|Pressione (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Dimensione ugello ( )
|90
|Taglia
|Grande
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5