Bocchetta mangiasporco, Grande, 090

Ugello mangiasporco - getto puntiforme rotante - potere pulente 10 volte più poterente. Ugello e anello in ceramica del cuscinetto per una lunga durata. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C

Dirt blaster - getto a matita rotante - potere pulente 10x. Ugello in ceramica e anello del cuscinetto per una lunga durata. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C

Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 300
Pressione (bar) max. 300
Temperatura (°C) max. 85
Dimensione ugello ( ) 90
Taglia Grande
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo