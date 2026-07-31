Bocchetta mangiasporco, Piccolo, 028

Massima potenza contro lo sporco ostinato: nuovo potente sabbiatore con ugello 028 fino al 50% in più di pulizia e prestazioni di superficie rispetto al suo predecessore.

Caratteristiche e vantaggi
Fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore
  • Enorme risparmio di tempo.
Perdite di potenza ridotte al minimo e migliore qualità dello spruzzo
  • Potere detergente migliorato per rimuovere lo sporco ostinato.
Il getto a punta rotante sull'ugello rotante unisce i vantaggi di un getto a punta e di un flusso piatto
  • Elevato potere detergente e alte prestazioni dell'area.
Ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica
  • Massima durata.
Elevate prestazioni di pulizia
  • Rimuove rapidamente lo sporco ostinato.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 180
Pressione (bar) max. 180
Temperatura (°C) max. 60
Dimensione ugello ( ) 28
Taglia Piccolo
Attacco filettato EASY!Lock
Colore antracite
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 90 x 57 x 57
Macchine compatibili
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