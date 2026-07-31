Bocchetta mangiasporco, Piccolo, 035

Il nuovo blaster per sporco ad alte prestazioni (misura dell'ugello 035) con getto a punta rotante fa una grande differenza: pulizia fino al 50% superiore e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore.

Con il nuovo blaster per sporco ad alte prestazioni (dimensione ugello 035), le perdite di potenza interne sono state ridotte al minimo e la qualità dello spruzzo è stata notevolmente migliorata. È dotato di un getto a punto rotante per 10 volte la potenza di pulizia. Rispetto al suo predecessore, raggiunge fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area. Con ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica per un tempo di lavoro estremamente lungo. Il dispositivo antisporco consente una pressione di esercizio di max. 180 bar / 18 MPa ed è adatto per temperature dell'acqua fino a 60 ° C.

Caratteristiche e vantaggi
Fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore
  • Enorme risparmio di tempo.
Perdite di potenza ridotte al minimo e migliore qualità dello spruzzo
  • Potere detergente migliorato per rimuovere lo sporco ostinato.
Il getto a punta rotante sull'ugello rotante unisce i vantaggi di un getto a punta e di un flusso piatto
  • Elevato potere detergente e alte prestazioni dell'area.
Ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica
  • Massima durata.
Elevate prestazioni di pulizia
  • Rimuove rapidamente lo sporco ostinato.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 180
Pressione (bar) max. 180
Temperatura (°C) max. 60
Dimensione ugello ( ) 35
Taglia Piccolo
Attacco filettato EASY!Lock
Colore antracite
Peso (kg) 0,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 155 x 60 x 60