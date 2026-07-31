Con il nuovo blaster per sporco ad alte prestazioni (dimensione ugello 035), le perdite di potenza interne sono state ridotte al minimo e la qualità dello spruzzo è stata notevolmente migliorata. È dotato di un getto a punto rotante per 10 volte la potenza di pulizia. Rispetto al suo predecessore, raggiunge fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area. Con ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica per un tempo di lavoro estremamente lungo. Il dispositivo antisporco consente una pressione di esercizio di max. 180 bar / 18 MPa ed è adatto per temperature dell'acqua fino a 60 ° C.