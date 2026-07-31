Il nuovo blaster per sporco ad alte prestazioni (dimensioni ugello 040) offre i vantaggi di perdite di potenza interne minime e massima qualità di spruzzo, consentendo una pulizia e prestazioni dell'area fino al 50% più elevate rispetto al suo predecessore. Grazie al getto a punta rotante, raggiunge una potenza di pulizia 10 volte superiore rispetto agli ugelli convenzionali ad alta pressione con una pressione di esercizio di max. 180 bar / 18 MPa e una temperatura dell'acqua fino a 60 ° C. Con ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica per il massimo tempo di lavoro.