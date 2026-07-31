Bocchetta mangiasporco, Piccolo, 040

Con getto a punta rotante per una rimozione più efficiente: il nuovo blaster per sporcizia ad alte prestazioni con ugello di dimensioni 040 consente di ottenere fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al modello precedente.

Il nuovo blaster per sporco ad alte prestazioni (dimensioni ugello 040) offre i vantaggi di perdite di potenza interne minime e massima qualità di spruzzo, consentendo una pulizia e prestazioni dell'area fino al 50% più elevate rispetto al suo predecessore. Grazie al getto a punta rotante, raggiunge una potenza di pulizia 10 volte superiore rispetto agli ugelli convenzionali ad alta pressione con una pressione di esercizio di max. 180 bar / 18 MPa e una temperatura dell'acqua fino a 60 ° C. Con ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica per il massimo tempo di lavoro.

Caratteristiche e vantaggi
Fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore
  • Enorme risparmio di tempo.
Perdite di potenza ridotte al minimo e migliore qualità dello spruzzo
  • Potere detergente migliorato per rimuovere lo sporco ostinato.
Il getto a punta rotante sull'ugello rotante unisce i vantaggi di un getto a punta e di un flusso piatto
  • Elevato potere detergente e alte prestazioni dell'area.
Ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica
  • Massima durata.
Elevate prestazioni di pulizia
  • Rimuove rapidamente lo sporco ostinato.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 180
Pressione (bar) max. 180
Temperatura (°C) max. 60
Dimensione ugello ( ) 40
Taglia Piccolo
Attacco filettato EASY!Lock
Colore antracite
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 90 x 57 x 57