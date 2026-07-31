Bocchetta mangiasporco, Piccolo, 045
Fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore: con il nuovo blaster per lo sporco ad alte prestazioni (dimensione ugello 045), le perdite di potenza sono state ridotte al minimo e la qualità dello spruzzo è stata massimizzata.
Una potenza in un ugello di piccole dimensioni: il blaster per sporcizia ad alte prestazioni (misura dell'ugello 045) raggiunge prestazioni di pulizia 10 volte superiori rispetto agli ugelli convenzionali, grazie al getto a punta rotante. E rispetto al suo predecessore, raggiunge fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area. Con max. 180 bar / 18 MPa e 60 ° C di temperatura dell'acqua, rimuove anche lo sporco più ostinato. Con ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica per un tempo di lavoro extra lungo.
Caratteristiche e vantaggi
Fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore
- Enorme risparmio di tempo.
Perdite di potenza ridotte al minimo e migliore qualità dello spruzzo
- Potere detergente migliorato per rimuovere lo sporco ostinato.
Il getto a punta rotante sull'ugello rotante unisce i vantaggi di un getto a punta e di un flusso piatto
- Elevato potere detergente e alte prestazioni dell'area.
Ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica
- Massima durata.
Elevate prestazioni di pulizia
- Rimuove rapidamente lo sporco ostinato.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|180
|Pressione (bar)
|max. 180
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Dimensione ugello ( )
|45
|Taglia
|Piccolo
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Colore
|antracite
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3