Bocchetta mangiasporco, Piccolo, 045

Fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore: con il nuovo blaster per lo sporco ad alte prestazioni (dimensione ugello 045), le perdite di potenza sono state ridotte al minimo e la qualità dello spruzzo è stata massimizzata.

Una potenza in un ugello di piccole dimensioni: il blaster per sporcizia ad alte prestazioni (misura dell'ugello 045) raggiunge prestazioni di pulizia 10 volte superiori rispetto agli ugelli convenzionali, grazie al getto a punta rotante. E rispetto al suo predecessore, raggiunge fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area. Con max. 180 bar / 18 MPa e 60 ° C di temperatura dell'acqua, rimuove anche lo sporco più ostinato. Con ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica per un tempo di lavoro extra lungo.

Caratteristiche e vantaggi
Fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore
  • Enorme risparmio di tempo.
Perdite di potenza ridotte al minimo e migliore qualità dello spruzzo
  • Potere detergente migliorato per rimuovere lo sporco ostinato.
Il getto a punta rotante sull'ugello rotante unisce i vantaggi di un getto a punta e di un flusso piatto
  • Elevato potere detergente e alte prestazioni dell'area.
Ugello in ceramica e anello del cuscinetto in ceramica
  • Massima durata.
Elevate prestazioni di pulizia
  • Rimuove rapidamente lo sporco ostinato.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 180
Pressione (bar) max. 180
Temperatura (°C) max. 60
Dimensione ugello ( ) 45
Taglia Piccolo
Attacco filettato EASY!Lock
Colore antracite
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3