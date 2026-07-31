Bocchetta tripla, 043

Ugello triplo manuale. Regolazione getto comoda. Per idropulitrici con iniettore; getto in bassa pressione per applicazione detergente o lavoro in bassa pressione.

Ugello triplo manuale. Regolazione getto comoda. Per idropulitrici con iniettore; getto in bassa pressione per applicazione detergente o lavoro in bassa pressione.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 300
Dimensione ugello ( ) 43
Temperatura (°C) max. 80
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo